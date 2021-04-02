Съезды к региональным дорогам проверят в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 2 апреля. Тотальная проверка технического состояния съездов, примыкающих к региональным дорогам, началась в Ленинградской области.

Весенняя просушка областных магистралей стартовала в регионе 1 апреля. «Ленавтодор» начал проверку на второй день. Обязательным условием для организации примыкания является создание полос разгона и торможения, у карьеров должна быть организована мойка колес, чтобы основная трасса не покрывалась слоем скользкой грязи.

При выявлении нарушения съезд полностью ликвидируется при помощи тяжелой техники в течение дня без дополнительных предписаний от ГИБДД. Это напомнит владельцам карьеров и перевозчикам о существовании других пользователей дорог, заявил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Сотрудники «Ленавтодора» написали в РЖД обращение, в котором указано, что некоторые железнодорожные переезды в области требуют ремонта. Изъяны нарушают технику безопасности и конструктив магистралей, говорится в обращении. Ведомство потребовало от РЖД ремонта 60 участков.