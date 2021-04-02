Почти тысячу пачек поддельного сливочного масла изъяли у продавца овощебазы в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Предприниматель торговал поддельной молочной продукцией известного бренда на «Калининской» базе. Полиция обязала его выплатить штраф за контрафакт.

Проверку провели после обращения заместителя генерального директора ООО «Савушкин продукт». Как стало известно ФАН, на прилавках лежали упаковки сливочного масла марки «Брест-Литовск» стоимостью 60 рублей за упаковку. Продукция, как утверждают в полиции, имеет признаки контрафактности и подделки товарного знака.

Со склада изъяли молочную продукцию в количестве 924 штуки. Бизнесмен теперь заплатить штраф на сумму 55 тыс. рублей. В отношении ООО «Опт-групп Мах» возбуждено дело об административном правонарушении. Всю «молочку» сняли с продажи и направили на исследование. Компания существует на рынке менее года.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в здании овощебазы произошло возгорание. Пожару был присвоен первый ранг. В результате инцидента никто не пострадал.