Петербургские ботаники-любители задержаны по подозрению в производстве растительных наркотиков

Санкт-Петербург, 2 апреля. Четверо подозреваемых задержаны на севере города в Мурино по подозрению в выращивании конопли. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ОБН в ходе обыска изъяли у задержанных 28 кустов свежей конопли и около двух килограммов готового продукта. Следствием установлено, что двое братьев и двое их подельников долгое время занимались выращиванием и реализацией наркотического вещества.

Лидеры банды, братья 32 и 26 лет, взяты под стражу и помещены в следственный изолятор. Еще двое молодых людей остались под домашним арестом в ожидании решения суда.

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