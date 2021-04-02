Врача-расчленителя из Петербурга отправили под арест за убийство жены в 2010 году

Санкт-Петербург, 2 апреля. Городской суд принял решение заключить под стражу нефролога Александра Земченкова, которого обвинили в убийстве супруги. Фигурант будет находиться под стражей до 27 апреля.

Жена арестованного бесследно исчезла в марте 2010 года. Тогда СК возбудил дело, но раскрыть преступление не удалось. Спустя десять лет отец пропавшей обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и попросил следователей разобраться, что же на самом деле произошло с его дочерью. В результате был найден предполагаемый преступник.

По версии СК, Земченков в феврале 2010 года убил свою супругу на улице Чапыгина после ссоры. После этого он «расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры». В дальнейшем, чтобы замести следы, он обратился к правоохранителям с заявлением о том, что жена ушла из дома на работу и не вернулась.