Очевидцы засняли полыхающую квартиру в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Сотрудники МЧС были вызваны по тревоге к дому №15 по Гражданскому проспекту. Жители Северной столицы засняли пожар в одной из квартир на предпоследнем этаже.

Из одного окна вырываются языки пламени, валит густой черный дом, частично заволакивая расположенное выше помещение. По данным источника ФАН в экстренных службах, площадь возгорания составила 4 кв. м. Из расположенной выше квартиры были эвакуированы четыре человека.

Массовую эвакуацию из торгового центра провели петербургские спасатели. Задымление произошло в ТЦ «Светлановский», сообщал ФАН.