В Петербурге пройдет поэтический вечер автора популярных мюзиклов Андрея Пастушенко

Санкт-Петербург, 2 апреля. Поклонники популярных мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу» и «Демон Онегина» смогут ближе познакомиться с творчеством автора стихов этих постановок.

На музыкально-поэтическом вечере, который пройдет 22 апреля в зале «Колизей Арена», Андрей Пастушенко и группа «Тинктура» представят свои новые произведения.

«Мы откроем большую незримую книгу «Музыкослов» и будем читать ее публично для думающих, ищущих людей. Символ концерта – индейский бог плодородия и творчества Кокопелли. Из его флейты льются музыка и слова: живи, дыши, люби и твори. Мне кажется, это четыре максимы, которым должен следовать каждый человек!» — говорит автор проекта Андрей Пастушенко.

А 19 мая в Петербурге пройдет премьера шоу «Теория противоположностей». Концерт объединит на сцене ДК имени Ленсовета звезд российских мюзиклов и участницу одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» Татьяну Ларину. Автором постановки также выступил Андрей Пастушенко.

В начале марта отмечался Всемирный день поэзии. ФАН подробно рассказал подробности праздника и его традиции.