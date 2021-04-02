Транспортная прокуратура начала проверку после появления следов нефтепродуктов в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Прокуратура отреагировала на публикации о возможном загрязнении нефтепродуктами почвы возле станции Парголово. Надзорный орган инициировал проверку.

По данным источника ФАН, речь идет об углеводородах, явные следы которых были обнаружены очевидцами на участке полосы отвода железной дороги.

Помощник транспортного прокурора оперативно выехал на место инцидента и опросил работника станции. Тот пояснил, что в указанном районе расположены резервуары с топливом. В результате трещины фундамента происходит утечка нефтепродуктов.

Сотрудник прокуратуры распорядился, чтобы в надзорный орган были вызваны для объяснений ответственные лица Октябрьской дирекции данной инфраструктуры.