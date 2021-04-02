Участник кровавой «дуэли» в Кировске ранее служил в полиции

Санкт-Петербург, 2 апреля. Мужчина, который ударил в живот ножом сожителя своей подруги, ранее являлся сотрудником полиции. Он учился в университете МВД, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Житель Ленобласти нанес любовнику своей супруги удар молотком по руке, однако в ответ получил ножевое ранение в живот.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поножовщины в одной из многоэтажек Кировска. Местный житель не смог попасть в свою квартиру, запертую изнутри, и забрался в помещение через окно.

Там он увидел свою жену с неизвестным мужчиной, после чего ударил соперника молотком по руке. Пострадавший, вооружившись ножом, нанес ответный удар.

Жителя Ноябрьска подозревают в жестоком убийстве супруги, которое произошло в подъезде на глазах очевидцев, сообщало URA.RU.