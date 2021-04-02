Житель Ленобласти застукал жену с любовником и избил соперника молотком

Санкт-Петербург, 2 апреля. Житель Кировска залез в свою квартиру через окно, чтобы застать гражданскую жену за изменой. В итоге мужчина подрался с ее любовником.

Любовный конфликт случился 31 марта. Нетрезвый мужчина не мог попасть в свою квартиру в доме на улице Советская. Почуяв что-то неладное, он залез через окно и увидел измену 43-летней возлюбленной с 30-летним местным жителем.

Мужчины поссорились, оскорбленный глава семейства ударил любовника супруги молотком по руке, а тот нанес ему удар ножом в живот. Хозяин квартиры был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Петербуржца с ножом задержала полиция. В его отношении составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одно убийство на почве сексуальных отношений зафиксировано в Ивановской области. Местная жительница получила срок за жестокую расправу над молодым любовником, сообщал ФАН.