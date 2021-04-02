Спортсмену прострелили ноги возле ресторана в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Сотрудники полиции начали проверку по факту стрельбы возле ресторана в Петроградском районе. В больницу был госпитализирован 30-летний мужчина.

По данным источника, происшествие произошло поздно вечером 31 марта. Один из клиентов вновь зашел в ресторан. Мужчина был в крови. Персонал срочно вызвал скорую, пострадавший был госпитализирован с огнестрельными ранениями ног.

По неофициальной информации, пострадавшим является мастер спорта по одному из единоборств. У него возле заведения общепита произошла ссора. Его оппонент в ходе конфликта воспользовался оружием. Пострадавший не спешит делиться подробностями о произошедшем и описывать злоумышленника.

В Нефтеюганске продавцы магазина подверглись нападению. Пьяный мужчина выстрелил в них после того, как они не позволили украсть банку энергетического напитка, сообщало URA.RU.