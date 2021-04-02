Миллионер из Петербурга может получить десять лет колонии за аферу с землей

Санкт-Петербург, 2 апреля. Сотрудники полиции в Северной столице установили и задержали подозреваемого в мошенничестве. Жертвами стали три человека.

По данным источника ФАН, 58-летний фигурант от имени председателя товарищества собственников недвижимости подписал договоры аренды на несколько земельных участков, расположенных в Ленобласти. Фактически он не имел на это право, тем более что был не в состоянии обеспечить выполнение договоров со своей стороны.

Злоумышленник украл более миллиона рублей, которые заплатили трое граждан, взявших в аренду земельные участки. Фигуранту дела о мошенничестве теперь грозит до десяти лет лишения свободы.

Блокадница из Северной столицы стала жертвой афериста, который лишил ее квартиры.