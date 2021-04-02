Пункт вакцинации от COVID-19 откроют в Ледовом дворце в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Прививочный пункт для вакцинации от COVID-19 откроют в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, сообщили в Смольном в ежедневной информационной справке.

Сделать прививку можно будет прямо во время матча, уточняет пресс-служба Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции.

«Принято решение об открытии в ближайшее время пункта вакцинации в Ледовом дворце», — говорится в информационном сообщении от 1 апреля.

На данный момент в Северной столице открыто 133 стационарных прививочных пункта и десять передвижных. Пункты вакцинации развернуты в медицинских учреждениях, торгово-развлекательных центрах, в спортивных и культурных объектах.

В торговых центрах возобновлена работа прививочных пунктов. Ранее несколько ТЦ приостановили вакцинацию из-за нехватки вакцины. В мегаполисе передвижные пункты работают в восьми торгово-развлекательных центрах, получить вакцину от коронавирусной инфекции там можно без предварительной записи.