Женщина провела обряд экзорцизма и убила пятилетнего сына в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Ребенок умер во время обряда «изгнания бесов», который проводила его мать в Приморском районе. Тело погибшего обнаружили 31 марта.

Малыш получил термические ожоги мать облила его кипятком, подумав, что в него вселились бесы. Женщина позвонила своей матери, которая приехала в квартиру и нашла мертвого внука. Она вызвала полицию.

Петербурженка при разговоре с правоохранителями постоянно твердила о голосе бога и бесе, которого нужно было изгнать из ребенка. Сотрудники вызвали психиатров. «Ведьму» забрали в лечебницу.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Суд отправил в колонию на 15 лет мужчину, который выбросил своего семидневного ребенка из окна общежития. Как сообщило Федеральное агентство новостей, ребенок скончался на месте происшествия, а его мать пыталась спасти своего сожителя от тюрьмы.