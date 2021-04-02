Число зараженных коронавирусом в Петербурге снизилось на 32%

Санкт-Петербург, 2 апреля. Количество пациентов с коронавирусом уменьшилось в Санкт-Петербурге на 32%, согласно информационной справке по противодействию пандемии.

Число госпитализированных с COVID-19 жителей Петербурга сократилось на 7,3%. По сравнению с февралем в марте к медикам обратились на 32% зараженных меньше. Однако заболеваемость не упала до минимального уровня, зарегистрированного в августе 2020 года, сообщает «Петербургский дневник».

Эпидемиологическая обстановка в Северной столице стабилизируется. В городе продолжают работы пункты вакцинации против COVID-19. Прививка поможет остановить распространение коронавирусной инфекции, напомнили медики. Жителям Петербурга также следует соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, носить маски и перчатки в местах большого скопления людей и общественном транспорте.