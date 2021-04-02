Более 100 новых маршрутов общественного транспорта запустят в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Изменение более ста маршрутов общественного транспорта ожидается в Петербурге по инициативе Комтранса. Проект вступит в силу с 2022 года.

Специалисты петербургского транспортного комитета создали проект, который подразумевает изменение маршрутов общественного транспорта. Пассажиры смогут воспользоваться 102 новыми направлениями, при этом 238 - отменят, сообщает Neva.Today

Летом 2022 года реформа должна вступить в силу. Известно, что администрация заключит контракты с государственными и коммерческими подрядчиками на 451 маршрут.

Начало реализации транспортной реформы планировалось в середине 2020-го года, однако планы пришлось перенести на более поздний срок. На это повлияло распространение коронавируса и недостаточное финансирование проекта.

Ранее сообщалось, что новые школьные автобусы появились у отделенных районов Приморья. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил нескольким главам муниципалитетов ключи от новых транспортов.