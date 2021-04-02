Общественник Соловьев рассказал о нехватке спортивных залов в СПб

Санкт-Петербург, 2 апреля. В Санкт-Петербурге не хватает бассейнов и спортзалов с трибунами до 5 тыс. человек. Об этом сообщил общественный деятель Антон Соловьев.

Основатель Фонда В.А.Соловьева заявил, что в Городе на Неве есть проблемы со спортивной инфраструктурой. Он считает, что Петербургу не хватает средних спортивных арен для проведения региональных соревнований.

«На мой взгляд, в Санкт-Петербурге не хватает спортивных залов с трибунами до 5 тыс. человек. У нас есть «Газпром Арена» на 70 тыс. человек и «Сибур Арена», которая вмещает до 8 тыс. зрителей. Не хватает именно спортзалов среднего уровня. Бассейнов не хватает», — подчеркнул председатель Совета директоров Центров физкультуры, спорта и здоровья в Санкт-Петербурге.

Соловьев также рассказал, что задача созданного им фонда — это поддержание спортивных инициатив. Деятельность организации направлена на помощь спортивной отрасли Санкт-Петербурга.

«Спортивный комитет может поддерживать только определённые проекты, а фонды подобного рода смогут реализовать и поддержать практически любой проект. Важно развивать спортивную работу с населением. Потому что я считаю, что это глобальная задача и она должна быть решена», — отметил Соловьев.

Ранее сообщалось, что международный турнир по боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» соберет лучших спортсменов. Состязание пройдет с 19 по 24 апреля.