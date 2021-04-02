Общественник Соловьев рассказал, зачем нужен проект «Прямая линия. Продолжение»

Санкт-Петербург, 2 апреля. Через проект «Прямая линия. Продолжение» россияне могут направить свои вопросы президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал общественный деятель Антон Соловьев.

Учредитель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» в Санкт-Петербурге объяснил, что «Прямая линия. Продолжение» — это возможность для россиян лично направить запрос российскому лидеру. Многие граждане РФ направили свои вопросы в 2021 году, и большая часть связана с лекарствами и ЖКХ.

«В народном фронте есть такой проект как «Пряма линия. Продолжение». Через него после пресс-конференции Владимира Владимировича отправляются все просьбы россиян. Мы их рассматриваем с помощью волонтеров, а затем передаем в исполнительные органы власти. В том году мы передали порядка 40 тыс. обращений от жителей Санкт-Петербурга. Две основные проблемы — ЖКХ и лекарства», — рассказал общественник.

Соловьев добавил, что обращения на прямую линию сохранили в Санкт-Петербурге три спортивные школы. Одна была передана в Красногвардейский район, другая, специализирующаяся на прыжках с трамплина, в Выборгский район, а третья, с программой по подготовке акробатов, находится на Парнасе.

«Фактически, благодаря обращению и последующему рассмотрению вопроса ОНФ, город приобрел три объекта. Это не менее 10 тыс. занимающихся спортсменов», — подчеркнул Соловьев.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил собрать данные о поддержке регионов перед посланием парламенту.