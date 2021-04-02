ОНФ и «Газпром» могут построить Центр детского танца в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Общероссийский народный фронт и компания «Газпром» могут начать строительство Центра детского танца в СПб. Об этом рассказал учредитель регионального штаба ОНФ Антон Соловьев.

Общественный деятель уверен, что в Санкт-Петербурге может появиться новый центр, в котором дети смогут заниматься танцами. Проект будет реализован вместе с «Газпромом», но его судьба зависит от петербургского губернатора Александра Беглова.

«Есть обращение на прямую линию президента Владимира Путина. В нем заявитель предлагает создать федеральный проект, который подразумевает строительство Центра детского танца с гостиничным комплексом. Если губернатор обратится, то за дело готов взяться «Газпром» в рамках проекта «Газпром детям», — рассказал Соловьев.

Общественник добавил, что Фонд имени В.А.Соловьева совместно с ОНФ планирует обратиться к Беглову с просьбой выделить участок земли под строительство объекта. Он отмечает, что его фонд, если станет партнером проекта» #МыВместе», сможет запустить сбор народных средств на постройку здания.

«Этот центр подарит возможность работать с детьми круглогодично и популяризировать массовый спорт», — подытожил Антон Соловьев.

Ранее стало известно, что власти Петербурга благоустроят 11 общественных пространств в 2021 году.