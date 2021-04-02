Решилась судьба младенца, потерявшего всю семью из-за COVID-19

Санкт-Петербург, 2 апреля. В Петербурге почти решили судьбу младенца, все родные которого умерли от коронавируса. Из-за осложнений скончалась его мама, бабушка и дедушка.

Изначально малыша собирался усыновить молодой человек, считавший себя его биологическим отцом, и двоюродная тетя мамы младенца из Мордовии. Как сообщила «Невским новостям» уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, заседание по делу об отцовстве должно было состояться 18 апреля. Чтобы сократить сроки, назначили генетическую экспертизу. Она показала, что молодой человек, хотевший усыновить малыша, не является его отцом.

«В ближайшее время малыша передадут тете, проживающей в Республике Мордовия», — сообщила Митянина.

Ситуацию держит на контроле аппарат омбудсмена. Ребенку исполнилось 4,5 месяца, сейчас он чувствует себя хорошо. До того момента, как решится его судьба, он будет находится в Доме ребенка.