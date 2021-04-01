Выплаты в Петербурге получили 5,5 тысячи пострадавших от коронавируса медиков

Санкт-Петербург, 1 апреля. Региональную соцподдержку в Петербурге получили 5513 медиков, заразившихся COVID-19 во время работы. Об этом сообщает Смольный.

Заразившиеся в период с декабря 2020-го по настоящее время получили по 300 тысяч рублей. Единовременные выплаты по миллиону рублей получили семьи еще девяти врачей, умерших от коронавируса в результате выполнения профессиональных обязанностей.

Всего с 26 февраля правительство Петербурга выплатило пострадавшим от пандемии медработникам 1,6 миллиарда рублей. В прошлом году поддержку Смольного получили 11 178 медиков, а также члены семей 37 умерших врачей.

Ранее стало известно, что в России зафиксировали 78 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса. Южноафриканским штаммом заразились пять человек.