В Петербурге открыты 133 пункта вакцинации от коронавируса

Санкт-Петербург, 1 апреля. Комитет по здравоохранению Петербурга назвал число развернутых в городе пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции по состоянию на 1 апреля.

На данный момент горожане, желающие получить укол от COVID-19, могут сделать это в 133 стационарных прививочных пунктах и десяти мобильных. Сейчас для жителей Северной столицы доступны 62 064 дозы вакцины.

«Самое надежное средство от COVID-19 — это прививка. Сделать ее совсем несложно. Дефицита вакцины нет», — отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

По его словам, вакцинация максимально доступна для петербуржцев. Прививочные пункты функционируют в медицинских организациях, торгово-развлекательных комплексах, на объектах спорта и культуры. Кроме того, ближайшее время ожидается поставка еще 44 тыс. комплектов препарата «Спутник V».

Политолог Алексей Мартынов оценил инициативу введения иммунных вакцинации. Он назвал это «избыточной мерой» и предложил вносить сведения о вакцинации в биометрические паспорта.