В Мариинской больнице медика-расчленителя назвали гениальным врачом

Санкт-Петербург, 1 апреля. Сотрудники петербургской больницы, где предполагаемый убийца своей жены Александр Земченков был начальником отделения, отзываются о нем положительно.

Коллеги Земченкова считают, что специалист с 35-летним стажем отлично выполнял свою работу. Такого же мнения придерживались его пациенты. В Мариинской больнице пока не решили, кто будет заменять задержанного за убийство медика, пишет газета «Петербургский дневник».

О задержании врача высшей категории, кандидата медицинских наук стало известно в конце марта. По данным СК, в 2010 году мужчина после ссоры убил жену, расчленил тело и выбросил останки в мусорные контейнеры. Позже Земченков обратился в полицию и сказал, что супруга якобы пропала без вести.