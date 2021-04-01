Цены на жилье в новостройках Петербурга выросли на 7,4%

Санкт-Петербург, 1 апреля. Новостройки в Санкт-Петербурге с начала текущего года подорожали на 7,4%. Соответствующие данные озвучили аналитики Консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

Стоимость недвижимости увеличилась — до 155,5 тысячи рублей за квадратный метр. В пригороде цены выросли на 8,5%. При этом «квадрат» подорожал до 102,6 тысячи рублей, передают «Невские новости».

«Мы видим, что «квадрат» в пригороде преодолел отметку в 100 тысяч рублей», — добавила руководитель консалтингового центра Ольга Трошева.

В целом на рынке Санкт-Петербурга в первом квартале спрос был на уровне около 0,95 млн квадратных метров, что немного ниже объема продаж за аналогичный период прошлого года. Ранее сообщалась, что дачи и земельные участки с хорошим подъездом, коммуникациями и стабильным работающим интернетом могут увеличиться в цене до 8% в ближайшее время.