Петербургского врача-нефролога просят арестовать спустя 11 лет после убийства жены

Санкт-Петербург, 1 апреля. Следователи просят об аресте главного специалиста-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, который подозревается в убийстве и расчленении своей супруги.

Медика подозревают в убийстве женщины, которая пропала 11 лет назад. В феврале 2010 года мужчина заявил о ее пропаже, сказав, что она ушла на работу и больше ее никто не видел.

Убитую долгое время считали пропавшей без вести. Однако спустя долгое время в загадочной истории появились новые детали, о которых узнали следователи. По данным СК, именно муж причастен к убийству. Он пошел на такой шаг из-за любовницы, с которой встречался на стороне несколько лет.