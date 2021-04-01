Попытка жителей Рюмок создать утиный бассейн привела к потопу

Санкт-Петербург, 1 апреля. Жители деревни Рюмки в Ленобласти решили создать для местных уток более комфортную зону обитания, однако последствием импровизированного бассейна стал неожиданный потоп.

Для достижения поставленной цели инициативные граждане перекрыли водопропускную трубу под дорогой Аннино — Разбегаево деревянным поддоном, к которому для надежности прикрутили сверху металлический прут. Таким образом река Кикенка лишилась возможности свободного прохода воды, что привело к переполненной запруде для уток и последующему затоплению близлежащих участков земли.

На место инцидента прибыли работники Гатчинского ДРСУ, которые оперативно демонтировали поддон и убрали весь остальной мусор. По словам дорожников, произошедшее станет наглядным примером для местных жителей, отличающихся чрезмерной любовью к пернатым, и поможет более осмотрительно относиться к государственному имуществу после демонстрации разрушительной силы природы и критики со стороны соседей.

Ранее биолог Павел Глазков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказал, что в Петербурге сформировалась собственная популяция уток. Например, в городе обитает более 10,6 тыс. крякв.