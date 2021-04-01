Две легковушки столкнулись на Суздальском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Сотрудник медико-санитарной части МВД стал инициатором ДТП в Калининском районе города. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на Суздальском проспекте минувшей ночью. Сообщается, что 45-летний петербуржец двигался в сторону улицы Ушинского и при перестроении не уступил дорогу параллельно движущемуся автомобилю марки Skoda Octavia.

В результате тот совершил наезд и сильно протаранил иномарку. Сам виновник ДТП сразу же скрылся с места инцидента. В аварии никто не пострадал, однако на обеих машинах были значительные повреждения. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что пьяные водители стали инициаторами аварий под Калининградом. Один из них сел за руль без прав и под воздействием алкоголем.