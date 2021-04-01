Истощенного детеныша балтийской нерпы спасли в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Работники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репине приняли первого пациента в 2021 году, сообщила пресс-служба организации.

Поздно вечером 31 марта на горячую линию Центра поступил звонок от работников порта Усть-Луги. Они доложили, что на берегу Финского залива был замечен детеныш тюленя.

Директор и ветеринар фонда Вячеслав Алексеев выехал на место и осмотрел животное. У малыша была выявлена сильная степень истощения: находясь в возрасте от трех с половиной до четырех недель, он весил 15 килограммов вместо 35 положенных. На данный момент за ним пристально наблюдают специалисты центра. Тюленя расположили в отдельном карантинном боксе, в котором он будет проходить курс лечения. Сообщается, что детеныш будет обитать в центре до тех пор, пока окончательно не окрепнет и не будет готов к самостоятельной жизни на воле.

Ранее стало известно, как нерпенка Шлиссика поздравили с первым днем рождения. Сотрудники Центра спасения тюленей подготовили ему особенный торт из рыбы.