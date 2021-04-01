Обвиняемый в убийстве жены петербургский врач расчленил ее тело

Санкт-Петербург, 1 апреля. Сотрудники СК, занимающиеся расследованием гибели женщины, выяснили, что после убийства муж расчленил тело покойной и выбросил останки в мусорку.

Подробности совершенного преступления в феврале 2010 года указаны в обвинительном заключении против врача-нефролога, который приходился погибшей мужем. Среди них есть информация, что после убийства супруги мужчина решил избавиться от ее трупа посредством расчленения. Он порубил тело на куски, а после выкинул их в мусорный контейнер.

Ранее петербургские правоохранители задержали врача по подозрению в убийстве жены. Долгое время считалось, что женщина бесследно исчезла, однако полученные следователями новые сведения послужили основанием для начала расследования в отношении супруга "пропавшей".