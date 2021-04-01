Муниципальным властям Петербурга могут разрешить заливать катки во дворах

Санкт-Петербург, 1 апреля. Муниципальным властям Санкт-Петербурга могут разрешить заливать дворовые катки. Инициатива поступила от депутата Заксобрания города Дениса Четырбока.

Депутат написал в своем канале в Telegram, что муниципалитеты не имеют юридических прав создать на территории хоккейную коробку. Заливка льда не включена в список мероприятий, на которые могут выделять деньги из местного бюджета. В связи с этим муниципальные власти не могут залить каток во дворе по просьбе жителей.

При этом хоккейная коробка является одной из видов спортивных площадок, и полномочия по ее содержанию следует передать органам местного самоуправления. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поддержал предложение и поручил подготовить соответствующее постановление. Это позволит закрепить за представителями муниципальных властей право заливать дворовые катки.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме завершился 110-й чемпионат мира по фигурному катанию. Лучшие спортсмены собрались на турнире спустя два года после предыдущего чемпионата, так как соревнования 2020 года, которые должны были пройти в канадском Монреале, отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.