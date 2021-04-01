В Петербурге очистили наиболее загрязненный участок Невы вдоль Свердловской набережной

Санкт-Петербург, 1 апреля. Специалисты ГУП «Экострой» очистили самый загрязненный участок Невы, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Наиболее замусоренный участок главный реки Северной столицы обнаружили местные жители у дома №64 по Свердловской набережной. Горожане поделились соответствующими снимками в социальной сети «ВКонтакте».

Внимание на проблему обратили сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Согласно данным пресс-службы ведомства, власти Петербурга проследили за тем, чтобы на место загрязнения прибыли эксперты ГУП «Экострой». В результате уборочных работ они избавили ледовую поверхность Невы от порядка шести кубических метров наплавленного мусора.

Электричество снова работает в районе улицы Савушкина в Санкт-Петербурге. Как сообщалось ранее, энергетики устранили неполадки в сетях, подтвердили в пресс-центре ПАО «Россети Ленэнерго».