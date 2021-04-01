Гость отравил собутыльников ядом от тараканов на ужине в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. В Красносельском районе трое мужчин отравились яичницей, которую пожарили на средстве от тараканов. Один из них умер, двое попали в реанимацию.

Один из гостей, по предварительной версии, намеренно решил отравить пищу и брызнул на сковородку средство от тараканов. Как рассказал источник ФАН в правоохранительных органах, петербуржец пригласил малознакомых мужчин в свою квартиру для распития спиртных напитков. Хозяин квартиры подозревает, что у отравителя имеются психические расстройства.

Врачи госпитализировали пострадавших и диагностировали у них отравление фосфорорганическими веществами. Тело погибшего гостя отправили в морг для установления точной причины смерти. Инцидентом занялась полиция, которая начала проверку по данному факту.