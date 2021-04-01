Станцию метро «Парк Победы» в Петербурге закроют на выходные

Санкт-Петербург, 1 апреля. Станцию петербургского метрополитена «Парк Победы», расположенную на синей ветке, полностью закроют в ближайшие выходные 3 и 4 апреля.

В вестибюле станции планируют провести ремонтные работы. Таким образом он будет закрыт для пассажиров на вход и выход.

«Также в рабочие дни с 11 марта по 14 мая с 8:00 до 8:40 вход на станцию ограничен», — говорится на сайте петербургского метрополитена.

Петербуржцам предлагают воспользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до ближайших станций подземки. Например, к станции метро «Московская» ходят автобусы №№ 3, 26, 50 и трамваи №№ 29, 45. К «Электросиле» можно доехать на автобусах №№ 3, 26, 50 и трамвае № 29.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга ранее подготовил новую схему развития метрополитена. На данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу.