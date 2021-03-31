Первая мировая и «атака мертвецов»: музей истории Отечества представил новую выставку

Санкт-Петербург, 31 марта. Музей истории Отечества представил новую выставку, на которой можно рассмотреть экспонаты времен Первой мировой войны.

Экспозиция, посвященная Первой мировой войне и одному из ее ключевых эпизодов, открылась 31 марта 2021 года. Директор музея истории Отечества Сергей Надеин провел экскурсию, в ходе которой рассказал о том, как к нему пришла эта идея.

«Я долго думал, по какому пути развития мне пойти. Сделать один большой музей с выставками или открыть несколько маленьких экспозиций. Один большой — это проблема, поскольку он занимает большую площадь, а это дорогая аренда. Я знаю много музеев, которые не пережили пандемию, потому что работать нельзя было, а платить аренду надо, и дорогую», — подчеркнул Сергей.

Он добавил, что аренда стоит примерно 2000 рублей за квадратный метр. Музей площадью на 100 кв/м обходится ежемесячно в 200 тыс. руб., и не все имеют такие финансовые возможности.

«Поэтому мы пошли по пути «много маленьких музеев». Два уже открыли, всего планируется десять», — рассказал директор музея.

Сергей Надеин рассказал об одном историческом событии, которое произошло в ходе Первой мировой войны. Оно получило название «Атака мертвецов».

«Появились боевые газы. Немцы атаковали нас этими газами и думали, что всех убили. Когда они вальяжно пошли на наши позиции, заработал пулемет, встали 100 человек и пошли в атаку. Немцы были уверены, что их атакуют мертвецы и дивизия бросилась удирать. Нашим солдатам это досталось очень тяжело, поскольку легкие все же были поражены и они воевали, буквально, выплевывая кровь», — поделился историк.

Директор музея показал старинный полевой телефон, которому больше 100 лет. Корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался, откуда берутся экспонаты для экспозиций.

«У меня есть товарищи, которые снабжают меня экспонатами. Они работают на местах, где проходили бои. Что-то находят и приносят к нам в музей», — отметил Надеин.

Выставка, посвященная Первой мировой войне, состоялась во многом благодаря Павловой Ирине, которая пожертвовала деньги в фонд музея. Она узнала об идее создания экспозиции через интернет и решила поддержать идею, а сегодня лично приехала в Санкт-Петербург, чтобы лично увидеть экспонаты.

«Мы общаемся с Сергеем. Он рассказал о своей мечте создать музей, и мы с мужем помогли. Это же интересно. Музей — это история, а не зная прошлого, нет и будущего. Поэтому мы с мужем помогли. Нам самим это интересно, и молодежи это надо знать», — подчеркнула Ирина.

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