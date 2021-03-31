Три парка удалось защитить от застройки в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Поправки в закон о зеленых насаждениях поддержали представители Парламента Санкт-Петербурга. Благодаря этому, от застройки удалось спасти три парка.

Застройка не грозит Муринскому парку, Ржевскому лесопарку и парку Интернационалистов. Внесение изменений одобрила комиссия по городскому хозяйству ЗакСА. Депутаты в свою очередь сделали акцент на том, что в Северной столице фиксируется недостаток зеленых зон и допускать застройку парковых территорий нельзя.

При этом в список зеленых насаждений не вошли сквер в Кузнечном переулке, частично территория парка Малиновка и Удельного парка, бульвар на Октябрьской набережной, сквер рядом с парком 300-летия Петербурга. В закон о зеленых насаждения вносят поправки регулярно. Некоторые участки убирают из перечня, другие включают, так как они необходимы для сохранения.

До этого сообщалось, что более десяти проектов по благоустройству реализуют в Северной столице в текущем году. Об этом заявили в пресс-службе Смольного. Запланировано привести в порядок 11 общественных пространств.