Месячник по благоустройству Санкт-Петербурга стартует 1 апреля

Санкт-Петербург, 31 марта. Месячник по благоустройству Северной столицы пройдет с 1 по 30 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного. Администрация города призывает ответственно подойти к уборке.

Глава города Александр Беглов заявил, что подготовка к проведению мероприятий завершена, имеется достаточное количество необходимой техники. Участие в работах примут коммунальные, дорожные, садово-парковые службы.

Также к благоустройству привлекут районные администрации и жилищно-коммунальные службы, «Водоканал», «Мостотрест» и «Ленсвет». В администрации также отметили, что к уборке трасс приступили еще до начала месячника. В апреле же улицы будут отмывать круглосуточно с помощью специальных шампуней. В ближайший месяц также осуществят работы по озеленению территорий города, уберут зоны тротуаров, газонов и бордюров. В период с 26 апреля по 10 мая жители города смогут оценить качество уборки районов онлайн.

Ранее сообщалось, что жители Севастополя вышли на 102-й субботник. Активисты занимались очищением прибрежной зоны.