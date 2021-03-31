В Петербурге дважды за год хотели продать детей на Avito

Санкт-Петербург, 31 марта. Объявления о продаже детей стали публиковаться на платформе Avito. В Санкт-Петербурге было найдено два таких предложения.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о двух случаях размещения объявлений о продаже детей на платформе Avito. Заявление было сделано в ходе заседания городского Законодательного собрания.

«Одно из них размещалось в разделе «Домашние питомцы» с подписью: «Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать»», — рассказала она.

Митянина уточнила, что объявления были размещены без злого умысла. Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы провели проверку этого случая и нашли отца ребенка. Он рассказал, что разместил его исключительно в воспитательных целях, чтобы проучить мальчика за плохое поведение. Впоследствии объявление было удалено.

Большая часть доклада омбудсмена была посвящена пандемии коронавирусной инфекции и ее влиянию на детей. По словам Митяниной, закрытие детских больниц на карантин сбило график приема плановых пациентов.

Ранее омбудсмен по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова рассказала о преимуществах создания единой системы учета детей. Она поможет предотвратить насилие в отношении малолетних.