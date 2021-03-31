Петербуржец выпал из окна горящей квартиры и спрятался в холодильнике магазина

Санкт-Петербург, 31 марта. Житель Северной столицы упал из окна второго этажа, спасаясь от пожара. Мужчине понадобилась медицинская помощь после прыжка.

Пламя охватило квартиру в доме по улице Добровольцев. Соседи считают, что молодой хозяин квартиры водил домой много друзей и устраивал вечеринки. Вероятно, мужчина уснул на диване с непотушенной сигаретой, в результате чего спалил всю квартиру.

Другую версию произошедшего публикуют «Невские новости». По информации издания, молодой человек пытался сжечь диван, находясь в состоянии наркотического опьянения. Когда огонь начал распространяться по квартире, мужчина испугался и выпрыгнул из окна, затем побежал в супермаркет и спрятался там в холодильнике.

Недавно пожар произошел на похоронах в Ялте. Загорелось здание, где проходила церемония прощания. Огонь охватил площадь, равную 150 кв. м. Причиной ЧП стала неисправная проводка.