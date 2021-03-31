Власти Петербурга благоустроят 11 общественных пространств в 2021 году

Санкт-Петербург, 31 марта. Более 10 проектов по благоустройству общественных пространств будет реализовано в Петербурге в 2021 году, заявили в пресс-службе Смольного.

Территорию у пляжей Среднего и Нижнего Суздальских озер планируется благоустроить, говорится в сообщении правительства. Всего на этот год запланировано привести в порядок 11 общественных пространств.

«В последние годы у нас появилось много новых красивых парков и благоустроенных территорий. Несмотря ни на какие трудности мы будем продолжать эту работу», — добавили в Смольном.

Зону тихого отдыха создадут в Бестужевском саду вблизи Федерального научного реабилитации инвалидов имени Альбрехта, уточнили в правительстве Северной столицы. Вдобавок к этому, планируется привести в порядок участок от проспекта Косыгина до улицы Передовиков у набережной реки Охты.

Уникальный реабилитационный центр для молодых инвалидов «Квартал Луи», расположенный в Пензе, может появиться и в Санкт-Петербурге. Как сообщалось ранее, идею предложила сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ, основатель центра Мария Львова-Белова.