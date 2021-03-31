Пьяная рецидивистка воткнула нож в грудь возлюбленного в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Пьяная ранее судимая за убийство петербурженка воткнула нож в грудь возлюбленного, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сожители распивали алкогольные напитки у себя дома по улице Белы Куна. Между возлюбленными произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в область груди.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ранением. Врачи диагностировали у мужчины серьезное повреждение легких. Подозреваемую задержали на месте преступления. Оказалось, что женщина уже имеет судимость за убийство. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, расследование продолжается.

Еще одна поножовщина произошла в Ленобласти. Водитель маршрутки получил удар ножом от агрессивного пассажира. Пострадавшего госпитализировали с ранением средней степени тяжести.