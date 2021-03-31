Бездыханное тело пятилетнего ребенка нашли в квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Правоохранители проводят тщательную проверку по факту гибели пятилетнего мальчика.

Труп ребенка обнаружили в одной из петербургских квартир на Приморском проспекте. Обратились в полицию мать погибшего и рассказала, что ребенок якобы утонул в ванной во время купания. По предварительной информации, тело было уже без одежды и находилось на балконе.

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа. Правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства трагедии.

Из-за плохого чтения пара пьяных родителей до смерти забила шестилетнего сына под Новосибирском, сообщал сайт 360tv.ru. По словам родителей, он не сумел прочитать текст из книги, и в целях «воспитания» мать и отчим стали его избивать.