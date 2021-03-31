Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Петербурга 1 апреля

Санкт-Петербург, 31 марта. Малооблачная погода без осадков ожидает жителей Петербурга в первый день апреля, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Столбики термометров ночью покажут около −1 градуса, а температура воздуха днем составит от +5 до +7 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

Атмосферное давление будет оставаться стабильным, в пределах нормы. 2 апреля местами на дорогах ожидается гололедица.

Ранее ведущий специалист Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал погоду в России на апрель. «Почти майское тепло» ожидается в третьей декаде месяца. Если в начале апреля отметка на столбике термометра будет близка к нулю, то в конце россиян ждет температура воздуха до +15...+17 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что существенных связей между климатическими условиями и скачками заболеваемости коронавирусом не выявлено. Исследование организовала Всемирная метеорологическая организация.