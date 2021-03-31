В сгоревшей петербургской квартире нашли 13 мертвых кошек

Санкт-Петербург, 31 марта. При пожаре в Калининском районе погибли животные. Всего в квартире находилось 15 кошек. Спасатели успели вытащить только двух из них, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Ранее сотрудники МЧС спасли из огня женщину. Она отказалась от госпитализации. Всего из здания эвакуировали двух человек, никто из жильцов не пострадал.

Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на Гражданском проспекте в Петербурге. Квартира на первом этаже загорелась на площади 25 квадратных метров. Горение происходило по всей площади, помещение было сильно захламлено. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое возгорание.