Салон иномарки депутата из Карелии ограбили в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Полиция организовала проверку по факту кражи из машины экс-депутата Заксобрания Карелии. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Заявление о краже личных вещей из салона автомобиля в полицию Петербурга поступило от жителя Карелии. Он заявил, что на парковке Калининского района города его жена оставила автомобиль марки Mercedes-Benz V250 на неделю. Однако после того, как машина оказалась снова в руках владельцев, большая часть вещей в салоне отсутствовала.

Так, в машине не было всего комплекта сидений, полки багажника, а также магнитолы. Материальный ущерб потерпевший оценил в 215 тысяч рублей. В настоящее время правоохранители занимаются тщательной проверкой. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением.