В Петербурге намерены сократить сроки отключения воды во время летней профилактики

Санкт-Петербург, 31 марта. Власти Петербурга требуют сократить длительность коммунальных работ, при которых возможно отключение горячей воды в летний период, сообщили в Смольном.

Энергосберегающим компаниям поручили пересмотреть графики текущего ремонта, чтобы он не накладывался на отключение воды из-за профилактики, заявили в городском правительстве. Срок летних профилактических работ не должен превышать 14 дней.

«Недопустимы ситуации, когда воду отключают на две недели, а затем эти сроки продлеваются практически на такой же период для выполнения ремонтных работ для устранения выявленных во время испытаний дефектов», — цитируют одного из чиновников Северной столицы в пресс-службе Смольного.

В России коммунальные платежи оказались выше европейских. На это ранее указала председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.