Перепись населения в Петербурге будут проводить с помощью новых технологий

Санкт-Петербург, 31 марта. Перепись населения в Санкт-Петербурге будет отличаться от мероприятия 2010 года. В этот раз данные будут собирать 10 тыс. человек с помощью новых технологий.

Всего переписью населения в Северной столице будут заниматься 15,5 тыс. человек. Из них 10 тыс. являются переписчиками, 1,7 тыс. контролерами, еще столько же будут принимать людей на стационарных участках. В резерве останутся 2,1 тыс. работников. Об этом в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег Никифоров.

Также волонтеры будут помогать проводить перепись. Они смогут консультировать граждан по вопросам через Интернет. Мероприятие перенесли с 2020 года на 2021 год из-за распространения коронавирусной инфекции. Процесс будет значительно отличаться от переписи 2010 года. Изменились формулировки некоторых вопросов и добавились новые. Кроме того, развитие цифровых технологий позволило перейти на использование планшетов.

До этого сообщалось, что Минэкономразвития РФ предложило разработать проект постановления о переносе сроков проведения Всероссийскую переписи населения. Мероприятие предложили перенести с апреля на август.