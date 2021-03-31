Иномарка на полном ходу протаранила ограждение на набережной в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Водитель легкового автомобиля на высокой скорости врезался в дорожный знак на разделителе.

ДТП произошло минувшей ночью на Выборгской набережной, неподалеку от улицы Фокина. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и влетел в разделительный отбойник, а также дорожную конструкцию.

Водитель не пострадал в результате ДТП. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

На Невском проспекте машина влетела в ограждение и пробила его, сообщал сайт 360tv.ru. Данный инцидент произошел из-за столкновения с другой легковушкой.