Работу похоронного бюро в центре Петербурга проверил Роспортебнадзор

Ритуальная служба «Обряд» в центре Петербурга ранее торговала гробами, крестами и другими ритуальными принадлежностями, товар периодически разгружали со стороны улицы, пугая местных жителей. Все происходило в центре Петербурга, на Фурштатской улице, из-за этого разгорелся скандал, начались судебные тяжбы.

В процессе длительных разбирательств суд принял решение о приостановлении деятельности компании на 50 суток. По решению Фемиды компания была привлечена к административной ответственности и сейчас не работает, двери похоронного бюро закрыты до апреля. Вместе с тем в процессе судебного разбирательства было решено провести промежуточную проверку деятельности компании «Обряд». На Фурштатскую выехали специалисты Роспортебнадзора.

Как рассказали корреспонденту ФАН в совете дома на Фурштатской, где расположился «Обряд», проверка была выездной, специалисты Роспортебнадзора осматривали помещение и опрашивали сотрудников. Стало ясно, что из похоронного бюро к этому моменту вывезли всю атрибутику — гробов, венков и похоронного текстиля там теперь нет. По решению суда двери закрыты для посетителей.

Сотрудники фирмы «Обряд» сейчас утверждают, что там остался просто офис, где есть несколько рабочих мест, а вся похоронная продукция теперь представлена только в каталогах. Несмотря на это, в совете дома намерены добиваться прекращения деятельности похоронного бюро на Фурштатской, даже несмотря на то, что оттуда вывезли гробы с венками. Жители уверены — закон на их стороне, ведь так или иначе компания все равно оказывает похоронные услуги.

Несколько месяцев жители домов, расположенных на Фурштатской улице Петербурга, переписываются с властями и контролирующими органами из-за расположившейся в доме №50 ритуальной службы «Обряд». Помимо того, что в помещении торговали гробами, крестами и другими ритуальными принадлежностями, товар периодически разгружали со стороны улицы.