Житель Петербурга устроил стрельбу после ссоры с возлюбленной

Санкт-Петербург, 31 марта. Полиция задержала петербуржца, который открыл стрельбу из травматического оружия в Московском районе города.

Инцидент произошел в одном из дворов жилого дома на улице Ленсовета. По предварительной информации, 36-летний мужчина поссорился со своей возлюбленной и открыл огонь из пистолета. Уточняется, что петербуржец пошел в магазин за спиртными напитками. По возвращении, будучи пьяным, злоумышленник начал стрелять в воздух из травматического пистолета.

В результате происшествия никто не пострадал. В отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

В Нижневартовске двое молодых людей открыли стрельбу в воздух в одном из дворов частного дома, сообщал сайт 360tv.ru. Злоумышленников уже задержали правоохранители.