Спасатели вытащили женщину из полыхающей квартиры в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры в Калининском районе, передает источник ФАН в экстренных службах. Пострадавшая от госпитализации отказалась.

Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на Гражданском проспекте в Петербурге. Квартира на первом этаже загорелась на площади 25 квадратных метров. Горение происходило по всей площади, помещение было сильно захламлено.

Из здания также эвакуировали двух человек, жильцы не пострадали. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Пожар произошел в административном здании города Артем в Приморском крае, сообщало издание Deita. Очевидцы рассказали, что огонь вспыхнул в офисных помещениях «Артемовского управления механизации».