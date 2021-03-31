Полицейские задержали активистов «Весны» за факельное шествие в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Стражи порядка пресекли экстремистскую акцию с участием активистов движения «Весна» в Северной столице.

Пять молодых человек из протестного движения устроили факельное шествие против предполагаемой блокировки Twitter. Местом проведения незаконной акции они выбрали участок между Казанской и Гранитной улицами. В руках члены «Весны» несли флаги красного цвета с символом Роскомнадзора.

Через некоторое время после начала шествия в районе проведения мероприятия появились полицейские. Они задержали участников акции за нарушение общественного порядка и доставили их в отделение.

Ранее в Санкт-Петербурге появились плакаты с активистом движения «Весна» Владимиром Казаченко, сообщал ФАН. На них жителей города предупреждали о том, что молодой человек является участником уголовного дела о совращении малолетних.